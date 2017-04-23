Гандболистки «Ростова-Дона» и «Лады» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата России

В воскресенье состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий до двух побед. «Ростов-Дон» на своей площадке обыграл «Ставрополье-СКФУ» — 37:13, а «Лада» в родных стенах одолела московский «Луч» — 34:22. Для обеих команд эти победы стали вторыми в сериях.

В других встречах краснодарская «Кубань» дома оказалась сильнее волгоградского «Динамо-Синары» — 34:31, а действующий чемпион страны «Астраханочка» при своих зрителях победила звенигородскую «Звезду» — 26:24. Решающие третьи игры в этих сериях пройдут в понедельник.