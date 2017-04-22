Гандболистки «Уфы-Алисы» одолели «Университет» в 1-м матче турнира за 9−11-е места ЧР
Гандболистки «Уфы-Алисы» обыграли ижевский «Университет» в первом матче турнира за 9−11-е места чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой хозяек площадки со счетом 29:20.
В следующем матче уфимская команда встретится 24 апреля с гандболистками «АГУ-Адыиф» (Майкоп), которые днем ранее сыграют с «Университетом».
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