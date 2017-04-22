Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29519096/
22 апреля 2017, 20:11 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Уфы-Алисы» одолели «Университет» в 1-м матче турнира за 9−11-е места ЧР

Гандболистки «Уфы-Алисы» обыграли ижевский «Университет» в первом матче турнира за 9−11-е места чемпионата России.

Гандболистки Уфы-Алисы обыграли ижевский Университет в первом матче турнира за 9−11-е места чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой хозяек площадки со счетом 29:20.

В следующем матче уфимская команда встретится 24 апреля с гандболистками «АГУ-Адыиф» (Майкоп), которые днем ранее сыграют с «Университетом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Гандболисты «Каустика» обыграли клуб «Университет-Нева» в первом матче четвертьфинала ЧР

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Гандболисты волгоградского «Каустика» на своей площадке обыграли петербургский клуб «Университет-Нева» в первом матче серии ¼ финала плей-офф чемпионата России.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу