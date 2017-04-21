Гандболисты «Каустика» обыграли клуб «Университет-Нева» в первом матче четвертьфинала ЧР

Встреча, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 25:23 в пользу хозяев.

Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Каустика», второй матч противостояния пройдет 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Результаты других матчей ¼ финала:

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» — 21:38 (счет в серии 0−1),

«СГАУ-Саратов» — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 27:35 (0−1),

«Динамо» (Астрахань) — СКИФ (Краснодар) — 24:29 (0−1).