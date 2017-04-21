Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018
В Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по гандболу, сообщает официальный сайт соревнований.
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Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.
Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.
Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
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