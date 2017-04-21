Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29511703/
21 апреля 2017, 19:42 | Игровые: Гандбол | УНИАН

Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018

В Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по гандболу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наши гандболистки сыграют в одной группе с действующими чемпионками Европы сборной Норвегии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.

Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.

Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Игрок сборной России будет выступать за БГК им. Мешкова

Игрок сборной России будет выступать за БГК им. Мешкова

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игрок национальной сборной России будет выступать за Брестский гандбольный клуб им. Мешкова. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Гривня завершила неделю укреплением до 26,73 за доллар

Омелян и Балчун нашли новый повод для спора: реально или невозможно запустить поезд в Иран

Соломенский суд Киева начал заседание по избранию Мартыненко меры пресечения