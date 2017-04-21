Гандбольная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Украины попала в группу к действующим чемпионам Европы Норвегии, а также к Хорватии и Швейцарии.

Из группы выходит две лучшие сборные. Также на Евро попадет и обладатель лучшего третьего места среди семи отборочных групп.

Финальный турнир пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.