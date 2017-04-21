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21 апреля 2017, 17:48 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Игрок сборной России будет выступать за БГК им. Мешкова

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игрок национальной сборной России будет выступать за Брестский гандбольный клуб им. Мешкова. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со следующего сезона цвета <span class=error>БГК</span> будет защищать Александр <span class=error>Шкуринский</span> 1994 года рождения. Его контракт с брестским клубом рассчитан на три сезона — до июля 2020 года. Увеличить
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Со следующего сезона цвета БГК будет защищать Александр Шкуринский, 1994 года рождения. Его контракт с брестским клубом рассчитан на три сезона — до июля 2020 года. Новичок «мешковцев», чьи профильные позиции разыгрывающий и левый полусредний, в настоящее время играет в краснодарском «СКИФе» и является лучшим бомбардиром своей команды. Также гандболист выступает за сборную России.

Несколько дней назад БГК заявил о подписании контракта с еще одним россиянином. В Брест переберется Константин Игропуло. Трудовое соглашение с 32-летним правым полусредним вступит в силу с июля. Контракт с легионером рассчитан на два сезона.

С нового сезона в Брестский гандбольный клуб также приглашены левый полусредний из Чехии Павел Горак, голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич, сербский левый полусредний Петар Джоржич.

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