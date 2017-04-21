Александр Шкуринский заключил с БГК трехлетний контракт

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Александр Шкуринский родился 11 апреля 1994 года в станице Атаманская Краснодарского края (Россия). Профильные позиции: разыгрывающий, левый полусредний. Рост 190 сантиметров. Выступает за краснодарский СКИФ, отмечает официальный сайт БГК. Лучший бомбардир команды. В сезоне-2014/15 стал лучшим снайпером российской Суперлиги по количеству голов с игры — 192. В нынешнем сезоне после 24 матчей за СКИФ на счету Шкуринского 131 мяч. Игрок национальной сборной России. На чемпионате мира-2017 во Франции провел за россиян 6 матчей, забросил 4 мяча. В минувшие выходные краснодарский СКИФ выиграл Кубок России-2017, одолев в решающем поединке «Чеховских медведей». На счету Александра Шкуринского 10 мячей и титул MVP турнира.