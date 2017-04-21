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21 апреля 2017, 15:00 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки сборной РФ сыграют в квалификации ЧЕ с Румынией, Португалией и Австрией

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Гандболистки сборной России сыграют в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2018 года с командами Румынии, Португалии и Австрии.

По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Париже, сборная России попала в четвертую группу.

Первые игры квалификационного турнира пройдут 9—11 июня 2017 года.

В финальный турнир, который пройдет в 2018 году, попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из занявших третьи места.
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