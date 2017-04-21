Гандболистки сборной РФ сыграют в квалификации ЧЕ с Румынией, Португалией и Австрией

По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Париже, сборная России попала в четвертую группу.

Первые игры квалификационного турнира пройдут 9—11 июня 2017 года.

В финальный турнир, который пройдет в 2018 году, попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из занявших третьи места.