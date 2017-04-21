Гандболистки сборной РФ сыграют в квалификации ЧЕ с Румынией, Португалией и Австрией
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Гандболистки сборной России сыграют в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2018 года с командами Румынии, Португалии и Австрии.
По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Париже, сборная России попала в четвертую группу.
Первые игры квалификационного турнира пройдут
В финальный турнир, который пройдет в 2018 году, попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из занявших третьи места.
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