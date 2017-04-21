Женщины. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018
В результате прошедшей жеребьевки женская сборная Беларуси узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018.
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ГРУППА 7: Голландия, Венгрия, БЕЛАРУСЬ, победитель группы «В» 1-го раунда квалификации (Израиль, Косово, Грузия).
На ЧЕ-2018 выйдут две лучшие команды из групп и одна лучшая среди всех занявших третьи места (без учета матчей с последней командой группы).
Расписание:
1−2 туры: 27 сентября — 1 октября 2017
3−4 туры:
5−6 туры: 30 мая — 3 июня 2018
Финальная стадия чемпионата Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
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