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21 апреля 2017, 14:22 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Женщины. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018

В результате прошедшей жеребьевки женская сборная Беларуси узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018.

В результате прошедшей жеребьевки женская сборная <span class=error>Беларуси</span> узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018. Увеличить
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ГРУППА 7: Голландия, Венгрия, БЕЛАРУСЬ, победитель группы «В» 1-го раунда квалификации (Израиль, Косово, Грузия).

На ЧЕ-2018 выйдут две лучшие команды из групп и одна лучшая среди всех занявших третьи места (без учета матчей с последней командой группы).

Расписание:

1−2 туры: 27 сентября — 1 октября 2017
3−4 туры: 21—25 марта 2018
5−6 туры: 30 мая — 3 июня 2018

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

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