Женщины. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации ЧЕ-2018

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ГРУППА 7: Голландия, Венгрия, БЕЛАРУСЬ, победитель группы «В» 1-го раунда квалификации (Израиль, Косово, Грузия).



На ЧЕ-2018 выйдут две лучшие команды из групп и одна лучшая среди всех занявших третьи места (без учета матчей с последней командой группы).



Расписание:



1−2 туры: 27 сентября — 1 октября 2017

3−4 туры: 21—25 марта 2018

5−6 туры: 30 мая — 3 июня 2018



Финальная стадия чемпионата Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.