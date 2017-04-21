ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ»
Встреча команд завершилась со счетом 44:27 в пользу ростовчанок.
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги.
Как сообщает
Лучшими бомбардирами матча в донской команде стали Анна Сень и Ксения Макеева, забросившие по семь мячей.
23 апреля «Ростов-Дон» на своей площадке сыграет со «Ставропольем-СКФУ» второй четвертьфинальный матч
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