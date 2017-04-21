ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 20 апреля в Невинномысске встреча команд завершилась со счетом 44:27 в пользу ростовчанок.

Лучшими бомбардирами матча в донской команде стали Анна Сень и Ксения Макеева, забросившие по семь мячей.