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21 апреля 2017, 9:16 | Игровые: Гандбол | АиФ Ростов-на-Дону

ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ»

Встреча команд завершилась со счетом 44:27 в пользу ростовчанок.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Ставрополье-СКФУ» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 20 апреля в Невинномысске встреча команд завершилась со счетом 44:27 в пользу ростовчанок.

Лучшими бомбардирами матча в донской команде стали Анна Сень и Ксения Макеева, забросившие по семь мячей.

23 апреля «Ростов-Дон» на своей площадке сыграет со «Ставропольем-СКФУ» второй четвертьфинальный матч плей-офф Суперлиги. Начало встречи — в 15.00.
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