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20 апреля 2017, 22:36 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Звезды» обыграли «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала плей-офф ЧР

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт. Гандболистки подмосковной «Звезды» обыграли на своей площадке «Астраханочку» в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Гандболистки подмосковной Звезды обыграли на своей площадке Астраханочку в первом матче ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Звенигороде, завершилась со счетом 33:30 в пользу хозяек.

Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Звезды», второй матч противостояния пройдет 23 апреля в Астрахани.

Результаты других матчей ¼ финала:

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 27:44 (счет в серии 0−1);.

«Луч» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 24:29 (0−1);.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 28:24 (1−0).

Ответные матчи серий пройдут 23 апреля.
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