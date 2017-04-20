Гандболистки «Звезды» обыграли «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала плей-офф ЧР
МОСКВА, 20 апр —
Р-Спорт. Гандболистки подмосковной «Звезды» обыграли на своей площадке «Астраханочку» в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в четверг в Звенигороде, завершилась со счетом 33:30 в пользу хозяек.
Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Звезды», второй матч противостояния пройдет 23 апреля в Астрахани.
Результаты других матчей ¼ финала:
«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 27:44 (счет в серии 0−1);.
«Луч» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 24:29 (0−1);.
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 28:24 (1−0).
Ответные матчи серий пройдут 23 апреля.
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