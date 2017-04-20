Гандболистки «Звезды» обыграли «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала плей-офф ЧР

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Встреча, прошедшая в четверг в Звенигороде, завершилась со счетом 33:30 в пользу хозяек.

Счет в серии до двух побед стал 1−0 в пользу «Звезды», второй матч противостояния пройдет 23 апреля в Астрахани.

Результаты других матчей ¼ финала:

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 27:44 (счет в серии 0−1);.

«Луч» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 24:29 (0−1);.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 28:24 (1−0).

Ответные матчи серий пройдут 23 апреля.