БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» в матче чемпионата Беларуси

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Свою четвертую подряд викторию действующие чемпионы страны одержали в Гродно над местным клубом «Кронон» со счетом 32:20 (10:16). Самым результативным стал Любо Вукич, который 8 раз поражал ворота хозяев площадки. После этого выигрыша подопечные Сергея Бебешко обеспечили себе первое место и в полуфинале будут соперничать с гандболистами «Кронона», которые независимо от результатов оставшихся игр финишируют четвертыми. Другую пару полуфиналистов национального первенства составят минский СКА и «Гомель». Эти команды 22 апреля встретятся между собой в поединке 5-го тура на паркете столичного дворца спорта «Уручье». Положение команд после четырех игровых дней 3-го этапа: БГК — 8 очков, СКА — 4, «Гомель» — 4 (4), «Кронон» — 0 (4).

На женском чемпионате накануне состоялся поединок главных претенденток на золотые медали. Чемпионки страны гандболистки «Гомеля» на своей площадке выигрывали после первого тайма у «БНТУ-БелАЗа» со счетом 19:12, но после перерыва команда Константина Шароварова переломила ход игры и в итоге вырвала победу с минимальной разницей — 27:26. Бобруйская «Березина» уступила у себя дома брестскому клубу «Виктория-Берестье» со счетом 28:35 (14:16). Турнирное положение после 27 туров: «БНТУ-БелАЗ» — 51 очко, «Гомель» — 47, «Виктория-Берестье» — 32, «Березина» — 16.