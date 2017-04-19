Трефилов против всех. В Суперлиге стартует плей-офф

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В женской гандбольной Суперлиге 20 апреля стартуют четвертьфинальные серии до двух побед. В двух парах всё ясно, и сенсаций точно не будет. В двух других парах предстоит настоящая битва. В любом случае в чемпионате России начинается самое интересное, хотя и с явным фаворитом.

Трефилов против обиженного Волгограда

В самой интригующей паре четвертьфинала сойдутся краснодарская «Кубань» и волгоградское «Динамо-Синара». Взаимоотношения между этими клубами весьма натянутые. Достаточно вспомнить, что в нынешнем розыгрыше Кубка ЕГФ должны были играть динамовки, но после изменений в регламенте проведения чемпионата России в еврокубок попала кубанская команда, которую незадолго до этого возглавил Евгений Трефилов.

Одного этого достаточно, чтобы испортить всё. Но в декабре по ходу текущего сезона в «Кубань» перешли сразу шесть игроков «Динамо». Наверное, у каждой гандболистки была своя причина для ухода — кто-то был недоволен главным тренером Виктором Рябых, кто-то — заработной платой, кто-то ушёл ради матчей еврокубков. Но факт в том, что все шесть спортсменок перешли в команду, наставником которой является главный тренер сборной России. И некоторые уже сыграли в составе национальной сборной на последнем этапе «Золотой лиги».

«Динамо» после ухода группы основных игроков заиграло с удвоенной силой. В последних турах регулярного чемпионата волгоградки обыграли и «Кубань», и «Ладу». И вот теперь вновь «Кубань». Трефилов перед матчами плей-офф, говоря о шансах своей команды, заметил: «Судя по составу, мы должны выносить всех. А по игре…». Его команду действительно лихорадило в нынешнем сезоне, но сейчас самое время показывать именно тот гандбол, который ждут от «Кубани» инвесторы и болельщики.

В нынешнем сезоне команды играли дважды и обменялись гостевыми победами.

Суперклуб против супербомбардира

В полуфинале победитель серии между «Динамо» и «Кубанью» сыграет с «Ростовом-Дон». Сомневаться в том, что ростовчанки сомнут «Ставрополье-СКФУ», не приходится. Силы команд абсолютно неравны. В «регулярке» команда из Ростова-на-Дону выиграла оба матча — один с преимуществом в 21 мяч, второй — с преимуществом в 14 мячей.

Единственная интрига — сколько раз сумеет поразить ворота ростовчанок лучший бомбардир регулярного чемпионата полусредняя Екатерина Баркалова, которая забила 142 гола. В двух матчах с «Ростовом-Дон» она отличилась 8 раз. Кстати, игроки «Ставрополья-СКФУ» уже второй год подряд выигрывают бомбардирскую гонку — в прошлом сезоне лучшим снайпером стала Снежана Махнёва, которая играла на месте левого крайнего, а теперь часто играет и на позиции разыгрывающей.

Главный тренер «Ставрополья-СКФУ» Виталий Волынченко подчеркнул, что задача его подопечных в матчах плей-офф против безоговорочного фаворита — показать свою лучшую игру в сезоне. На итоговый результат это не повлияет, но зато даст уверенность в собственных силах в будущем. Кстати, основной голкипер Ставрополя Марина Складчикова в прошлом сезоне защищала цвета Ростова.

«Лучу» светить недолго

Московский «Луч» вряд ли окажет сопротивление тольяттинской «Ладе». Волжская команда подошла к плей-офф без травм и болезней, а в лучшем состоянии подопечные Левона Акопяна и с «Ростовом-Дон» могут сыграть на равных. И декабрьскую игру в гостях, и мартовскую встречу дома на предварительном этапе «Лада» уверенно выиграла.

В четвертьфинале «Лучу» может помочь только чудо. Ну, или если в ворота московской команды, чтобы уравнять составы, встанет тренер голкиперов 55-летний Павел Сукосян. Но и он, наверное, не справится с великолепным атакующим трио волжанок — Дарьей Дмитриевой, Дарьей Самохиной и Елизаветой Малашенко. Хотя у «Луча» есть свои лидеры — Екатерина Атькова и Екатерина Матлашова в регулярном турнире на двоих забили 212 мячей. Но остальные игроки до их уровня недотягивают. Возможно, через пару лет всё изменится — глава ФГР Сергей Шишкарёв ведёт работу над тем, чтобы создать в Москве настоящий суперклуб.

Главный тренер «Лады» Левон Акопян не стал скромничать и признал, что именно его команда — фаворит в этой серии. «Но это не значит, что можно просто выйти на игру и закидать соперника шапками. Расслабляться нельзя», — отметил тренер.

Пара неизвестных

Примерно такой же непредсказуемой, как и пара Кубань — Волгоград, выглядит пара «Астраханочка» — «Звезда». Действующий чемпион России против команды, которая перед плей-офф усилилась вратарём Маргаритой Кушнырь. Вообще-то, она ушла из волгоградского «Динамо» в «Кубань», но в Краснодаре решили отдать её в аренду в Звенигород. В матче с краснодарской командой, который «Звезда» выиграла с разгромным счётом, Кушнырь была одной из лучших.

Вообще, все три вратаря «Звезды» входят в десятку лучших голкиперов чемпионата по проценту отражённых бросков, а Екатерина Варанкина вообще возглавляет этот рейтинг, опережая даже блестящую Катрин Лунде из «Ростова-Дон». Так что нападению «Астраханочки» придётся непросто. Но тут многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдёт к плей-офф Карина Сабирова, за год ставшая лидером клуба и твёрдым игроком сборной России.