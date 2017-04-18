Россиянин Константин Игропуло станет игроком БГК имени Мешкова
32-летний гандболист Константин Игропуло станет игроком БГК имени Мешкова. Об этом сообщает
Handball-planet.com. По информации источника, правый полусредний сборной России приглашен в качестве замены Дайнису Криштопансу, который по окончании сезона перейдет в «Вардар».
В настоящее время Константин Игропуло защищает цвета датского «Колдинга», ранее спортсмен выступал за «Барселону», «Берлин» и «Чеховских медведей».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter