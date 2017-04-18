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18 апреля 2017, 13:52 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Россиянин Константин Игропуло станет игроком БГК имени Мешкова

32-летний гандболист Константин Игропуло станет игроком БГК имени Мешкова. Об этом сообщает Handball-planet.com. По информации источника, правый полусредний сборной России приглашен в качестве замены Дайнису Криштопансу, который по окончании сезона перейдет в «Вардар».

В настоящее время Константин Игропуло защищает цвета датского «Колдинга», ранее спортсмен выступал за «Барселону», «Берлин» и «Чеховских медведей».

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