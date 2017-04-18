Украинские гандболистки перед матчами отбора на чемпионат мира сыграют с Беларусью
Женская сборная Украины по гандболу в рамках подготовки к поединкам
плей-офф отбора на чемпионат мира-2017 проведет два контрольных матча против сборной Беларуси, сообщил в комментарии XSPORT главный тренер команды Борис Чижов.
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Игры состоятся 4 и 5 июня в Минске.
«29 мая мы соберемся на сборы в
Как сообщал УНИАН, матчи
В последний раз сборная Украины собиралась в марте, приняв участие в международном турнире в Гданьске. В
Чемпионат мира состоится в Германии в начале декабря 2017 года.
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