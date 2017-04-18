Украинские гандболистки перед матчами отбора на чемпионат мира сыграют с Беларусью

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Игры состоятся 4 и 5 июня в Минске.

«29 мая мы соберемся на сборы в Конча-Заспе, а третьего июня выедем на контрольные матчи против Беларуси. В Украину вернемся шестого числа и сразу же отправимся в Сумы, где завершим подготовку к матчам против Испании. Сейчас решаем вопросы по составу, прежде всего ищем игрока на правый край, где у нас из-за травмы выпала Евгения Левченко».

Как сообщал УНИАН, матчи плей-офф отбора на чемпионат мира против Испании пройдут 9 июня в Сумах и 14 июня в Малаге.

В последний раз сборная Украины собиралась в марте, приняв участие в международном турнире в Гданьске. В плей-офф отбора команда Бориса Чижова пробилась после победы в квалификации.

Чемпионат мира состоится в Германии в начале декабря 2017 года.