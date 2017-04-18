НЕУДЕРЖИМЫЙ РОСТОВ

Мало кто сомневался, что гандболистки «Ростов-Дона» сумеют пробиться в финал Кубка ЕГФ. Перед сезоном российский клуб ставил перед собой задачу-максимум выиграть Лигу чемпионов, а после того как досрочно покинул турнир, решил отыграться на соревнованиях рангом ниже. Ростовчанкам это удавалось в полной мере — команда Фредерика Бужана шествовала к финалу победным маршем. Неделю назад гандболистки «Ростов-Дона» в первом полуфинальном матче на выезде расправились с «Метцингеном» — 29:18. И ответная встреча в Ростове-на-Дону если и не превращалась в пустую формальность, то сулила легкую прогулку.

По сути, так и получилось, гандболистки российского клуба вновь доказали свое превосходство. Хотя в начале встречи «Метцинген» решил посопротивляться и постоянно вел в счете, пусть и с небольшим преимуществом. Только на 9-й минуте встречи Виктория Борщенко точным броском вывела «Ростов-Дон» вперед. Левая крайняя российского клуба вообще стала одной из самых результативных в этом матче — на ее счету пять голов. Мяч, заброшенный Борщенко, стал переломным в игре. Вскоре «Ростов-Дон» полностью взял игру под свой контроль и сначала оторвался в счете, а затем выиграл первую половину — 14:11.

И это без одного из лидеров команды, правой полусредней Анны Вяхиревой. Лучший игрок олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро восстанавливается после травмы, так что сезон «Ростов-Дон» будет точно завершать без своей звездной гандболистки. Но и в отсутствие Вяхиревой в российском клубе есть, кому делать погоду, ведь у Бужана богатый выбор игроков. Это наглядно продемонстрировал второй тайм: российский клуб играл разнообразно и непредсказуемо, угроза воротам «Метцингена» исходила буквально от каждого игрока. Чего только стоят действия Ксении Макеевой. Линейная «Ростов-Дона» и сборной России становится незаменимым игроком, она, как и Виктория Борщенко, записала на свой счет пять мячей. А еще отличились олимпийские чемпионки Рио, неразлучные подруги Владлена Бобровникова и Анна Сень — у них по четыре мяча.

ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ

Вновь проявили себя и легионеры «Ростов-Дона», которые идеально вписались в игру российского клуба. Александрина Кабрал Барборса, Сириба Дембеле внесли в общую копилку по четыре мяча, Ана Паула Родригес прибавила еще один. Блистала в воротах и голкипер Катрин Лунде. Вратарь из Норвегии вновь выдала уверенную и надежную игру и по праву была признана лучшим игроком матча. Словом, ростовчанки во втором тайме полностью доминировали и задолго до финальной сирены сняли все вопросы не только о победителе матча, но и российско-немецком противостоянии. И перевес в десять мячей по итогам встречи — красноречивое тому подтверждение. 31:21 — более чем убедительная победа «Ростов-Дона».

Впрочем, несмотря на столь внушительное превосходство, главный тренер российского клуба сделал все, чтобы его игроки чувствовали себя в тонусе.

— Любой тренер ставит перед собой и командой две задачи — чтобы она вышла в следующий этап турнира и чтобы при этом показала хорошую игру. Мы попали в финал Кубка ЕГФ, и я этому очень рад! Однако наша игра была не идеальной. Я предпочитаю, чтобы игроки были всегда мотивированными и думали о будущем. Чтобы хорошо завершить сезон, надо много и упорно работать! — сказал Бужан.

Голкипер «Ростов-Дона» Катрин Лунде не скрывала, что довольна выходом своей команды в финал и возможности побороться за трофей.

— По ходу встречи у нас были и взлеты, и падения. Но главное — мы в финале Кубка ЕГФ! Во время матча была потрясающая атмосфера. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!

В финале Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» сразится с «Битигхаймом», который в двухраундовом противостоянии оказался сильнее норвежского «Нюкебинга». Немецкий клуб — совсем не подарок. На пути к финалу он по сумме двух встреч одолел «Кубань» Евгения Трефилова. Однако у российских болельщиков есть повод надеяться на успех «Ростов-Дона», который по ходу Кубка ЕГФ дважды встречался с «Битигхаймом» на групповой стадии и оба раза праздновал победу — 23:20 и 34:24. Так что у ростовчанок прекрасные шансы завоевать для России европейский трофей! Первый финальный матч состоится 6 или 7 мая, ответный — 13 или 14 мая. Точные даты и время начала встреч станут известны уже сегодня по итогам жеребьевки.

«РОСТОВ-ДОН» (Россия) — «Метцинген» (Германия) — 31:21 (14:11). Первый матч: 29:18.