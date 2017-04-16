«Медведей» заломали. СКИФ выиграл Кубок России
Сенсация, серия пенальти, удары в пах и нокдауны, потери и красные карточки — в «Финале четырёх» Кубка России эмоции били через край.
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В Краснодаре громкой сенсацией завершился «Финал четырёх» Кубка России по гандболу. «Чеховские медведи», которым, казалось, открыта прямая дорога к победе, выиграть трофей не смогли. Кубок России впервые выиграли краснодарский СКИФ, в финале сломавший фаворита. Команда Олега Ходькова, едва не прекратившая существование в межсезонье, показала просто невероятную волю к победе.
«Кубок — особенный турнир, здесь нет фаворитов»
«Финал четырёх» начался за сутки до того, как команды вышли на площадку — во время жеребьёвки. Она прошла в
Непонятно, то ли от того, что не доверял тем, кто проводил жеребьёвку, то ли от того, что не сомневался в таком жребии, который прозвучал приговором. После окончания церемонии наставник саратовцев отметил, тем не менее, что Кубок России — особое соревнование, в котором нет явных фаворитов. «Считаю, что шансы 50 на 50, всё станет ясно на площадке», — резюмировал Алексеев.
Вторая пара выглядела непредсказуемой. СКИФ в рамках чемпионата дважды обыграл ставропольский «Динамо-Виктор», но команды в турнирной таблице расположились друг за другом, на третьем и четвёртом местах.
Полуфиналы — без сенсаций
В полуфиналах обошлось без сенсаций. «Чеховские медведи» без проблем разобрались с соперником из Саратова. Команда Владимира Максимова уверенно держала разрыв в десяток мячей, и уже после первого тайма всё было ясно. «Аграрии» лишь в концовке игры сократили отставание, сделав его
Второй полуфинал был намного интереснее. СКИФ выиграл с разницей в один мяч, но обе команды отдали игре всё, что у них было. Краснодарцы вели в счёте долгое время, на перерыв ушли с преимуществом в три мяча, но за пять минут до окончания игры всё началось с нуля, так как игроки «Динамо-Виктор» сравняли счёт. Однако два великолепных опорных броска правого полусреднего Валентина Воробьёва помогли хозяевам «Финала четырёх» пробиться в финал.
«Лучше совсем без атаки, чем потеря»
Матчи за медали получились фантастическими в плане напряжения, драматургии, развязки. Бронзовые награды выиграли гандболисты «СГАУ-Саратов». По ходу матча они проигрывали даже
Именно за 10 минут до конца саратовской команде удалось сравнять счёт. Не было такого, чтобы «СГАУ-Саратов» забросил сразу несколько мячей, но команда Алексеева приближалась короткими интервалами, отыгрывая по
Саликов получил прямую красную карточку, и «СГАУ-Саратов» остался без одного из своих лидеров на концовку. «Аграрии» сумели выравнять ситуацию, но за 20 секунд до окончания игры право на последнюю атаку было у «Динамо-Виктор». Лидер ставропольской команды Антон Отрезов, наколотивший 13 мячей в матче за третье место, во время
В итоге броска вообще не последовало. И «Динамо-Виктор» было наказано в серии пенальти за свою нерешительность. Саратовцы били семиметровые точнее и завоевали бронзовые награды. На следующей неделе эти же команды встретятся в четвертьфинальной серии чемпионата России.
Ученик победил учителя
Финальная игра по своему драматизму и напряжению не уступила матчу за бронзу. После тяжелейшего полуфинала не верилось, что СКИФ сможет оказать сопротивление достаточно свежим «Медведям». Две недели назад в Чехове эти команды уже играли между собой, и тогда краснодарцы смогли на протяжении тайма играть с соперником на равных.
А во втором глубина состава многократных чемпионов России дала о себе знать. Максимов ротировал состав, а команда Олега Ходькова играла без замен и в итоге не выдержала напряжения. Конечно, тот матч у всех участников был в памяти, и были опасения, что ситуация повторится: СКИФ, наверное, сможет сыграть на равных в течение тайма, а потом «Медведи» возьмут своё.
Но не зря Александр Алексеев говорил, что «Финал четырёх» — это особенное соревнование, которое ни с чем не сравнить. Игра шла на равных не на протяжении одного тайма, а на протяжении всего матча. «Чеховские медведи» быстро повели в счёте и играли спокойно, чувствуя уверенность в собственных силах. Однако СКИФ столь же быстро отыгрался усилиями двух лидеров — разыгрывающего Игоря Карлова и левого полусреднего Александра Шкуринского.
И больше хозяева не позволяли гостям чувствовать себя вольготно. Несмотря на то что гости действовали разнообразнее, активно задействовали в позиционных атаках линейных игроков, чего не было у СКИФа, краснодарцы были настроены просто запредельно. Карлов и Шкуринский вели всех остальных за собой, и каждый из игроков СКИФа старался показывать тот максимум, на который был способен.
Блестящую игру, возможно, лучшую в карьере, провёл левый крайний краснодарцев Сергей Николаенков. Юный игрок не только регулярно забивал в позиционных атаках, но и хладнокровно реализовывал семиметровые. «Чеховские медведи» в начале второго тайма вышли вперёд, но СКИФ не дрогнул и ответил более увесистым ударом. Команда Ходькова за 10 минут до окончания игры вела в четыре мяча, однако чемпионы России сократили отставание до минимума.
Нерв игры натягивался с каждой минутой, и на последних секундах все были на взводе. Ходьков во время своего
В итоге не выдержали «Медведи». Они отстояли в тяжелейшей ситуации вчетвером, и за 15 секунд до окончания игры имели право на последнюю атаку. На последний бросок вывели Санталова, но тот пробил в блок.
СКИФ впервые в своей истории выиграл Кубок России. Олимпийский чемпион 2000 года Олег Ходьков обыграл своего учителя Владимира Максимова. А Игорь Карлов и Александр Шкуринский этой победой совершенно точно останутся в памяти краснодарских болельщиков. Первый в следующем сезоне будет выступать за «Чеховских медведей», а второй — за белорусский БГК имени Мешкова.
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