«Медведей» заломали. СКИФ выиграл Кубок России

В Краснодаре громкой сенсацией завершился «Финал четырёх» Кубка России по гандболу. «Чеховские медведи», которым, казалось, открыта прямая дорога к победе, выиграть трофей не смогли. Кубок России впервые выиграли краснодарский СКИФ, в финале сломавший фаворита. Команда Олега Ходькова, едва не прекратившая существование в межсезонье, показала просто невероятную волю к победе.

«Кубок — особенный турнир, здесь нет фаворитов»

«Финал четырёх» начался за сутки до того, как команды вышли на площадку — во время жеребьёвки. Она прошла в пресс-центре дворца «Олимп», и у каждого из участников оставила свои впечатления. Главный тренер «СГАУ-Саратов» Александр Алексеев не скрывал своего скепсиса, когда трёхкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров вытащил шар с названием его команды в тот момент, когда определялся соперник «Чеховских медведей».



Непонятно, то ли от того, что не доверял тем, кто проводил жеребьёвку, то ли от того, что не сомневался в таком жребии, который прозвучал приговором. После окончания церемонии наставник саратовцев отметил, тем не менее, что Кубок России — особое соревнование, в котором нет явных фаворитов. «Считаю, что шансы 50 на 50, всё станет ясно на площадке», — резюмировал Алексеев.



Вторая пара выглядела непредсказуемой. СКИФ в рамках чемпионата дважды обыграл ставропольский «Динамо-Виктор», но команды в турнирной таблице расположились друг за другом, на третьем и четвёртом местах.

Полуфиналы — без сенсаций

В полуфиналах обошлось без сенсаций. «Чеховские медведи» без проблем разобрались с соперником из Саратова. Команда Владимира Максимова уверенно держала разрыв в десяток мячей, и уже после первого тайма всё было ясно. «Аграрии» лишь в концовке игры сократили отставание, сделав его более-менее приличным. По большому счёту, ни одна из команд не потратила много сил перед решающими матчами.



Второй полуфинал был намного интереснее. СКИФ выиграл с разницей в один мяч, но обе команды отдали игре всё, что у них было. Краснодарцы вели в счёте долгое время, на перерыв ушли с преимуществом в три мяча, но за пять минут до окончания игры всё началось с нуля, так как игроки «Динамо-Виктор» сравняли счёт. Однако два великолепных опорных броска правого полусреднего Валентина Воробьёва помогли хозяевам «Финала четырёх» пробиться в финал.

«Лучше совсем без атаки, чем потеря»

Матчи за медали получились фантастическими в плане напряжения, драматургии, развязки. Бронзовые награды выиграли гандболисты «СГАУ-Саратов». По ходу матча они проигрывали даже шесть-семь мячей — «Динамо-Виктор» благодаря отличной игре своих ещё не уставших лидеров выглядело сильнее почти весь матч, за исключением последних 10 минут.



Именно за 10 минут до конца саратовской команде удалось сравнять счёт. Не было такого, чтобы «СГАУ-Саратов» забросил сразу несколько мячей, но команда Алексеева приближалась короткими интервалами, отыгрывая по одному-два гола. В воротах ставропольцев великолепно играл Антон Заболотский, который тащил даже «мёртвые» мячи. Но именно он стал главным пострадавшим в концовке матча, когда после одного из бросков мяч попал ему в пах, а спустя несколько минут Максим Саликов с семиметрового зарядил вратарю прямо в лоб.



Саликов получил прямую красную карточку, и «СГАУ-Саратов» остался без одного из своих лидеров на концовку. «Аграрии» сумели выравнять ситуацию, но за 20 секунд до окончания игры право на последнюю атаку было у «Динамо-Виктор». Лидер ставропольской команды Антон Отрезов, наколотивший 13 мячей в матче за третье место, во время тайм-аута убеждал своих партнёров, что «лучше без атаки, чем неподготовленный бросок».

В итоге броска вообще не последовало. И «Динамо-Виктор» было наказано в серии пенальти за свою нерешительность. Саратовцы били семиметровые точнее и завоевали бронзовые награды. На следующей неделе эти же команды встретятся в четвертьфинальной серии чемпионата России.

Ученик победил учителя

Финальная игра по своему драматизму и напряжению не уступила матчу за бронзу. После тяжелейшего полуфинала не верилось, что СКИФ сможет оказать сопротивление достаточно свежим «Медведям». Две недели назад в Чехове эти команды уже играли между собой, и тогда краснодарцы смогли на протяжении тайма играть с соперником на равных.



А во втором глубина состава многократных чемпионов России дала о себе знать. Максимов ротировал состав, а команда Олега Ходькова играла без замен и в итоге не выдержала напряжения. Конечно, тот матч у всех участников был в памяти, и были опасения, что ситуация повторится: СКИФ, наверное, сможет сыграть на равных в течение тайма, а потом «Медведи» возьмут своё.



Но не зря Александр Алексеев говорил, что «Финал четырёх» — это особенное соревнование, которое ни с чем не сравнить. Игра шла на равных не на протяжении одного тайма, а на протяжении всего матча. «Чеховские медведи» быстро повели в счёте и играли спокойно, чувствуя уверенность в собственных силах. Однако СКИФ столь же быстро отыгрался усилиями двух лидеров — разыгрывающего Игоря Карлова и левого полусреднего Александра Шкуринского.



И больше хозяева не позволяли гостям чувствовать себя вольготно. Несмотря на то что гости действовали разнообразнее, активно задействовали в позиционных атаках линейных игроков, чего не было у СКИФа, краснодарцы были настроены просто запредельно. Карлов и Шкуринский вели всех остальных за собой, и каждый из игроков СКИФа старался показывать тот максимум, на который был способен.



Блестящую игру, возможно, лучшую в карьере, провёл левый крайний краснодарцев Сергей Николаенков. Юный игрок не только регулярно забивал в позиционных атаках, но и хладнокровно реализовывал семиметровые. «Чеховские медведи» в начале второго тайма вышли вперёд, но СКИФ не дрогнул и ответил более увесистым ударом. Команда Ходькова за 10 минут до окончания игры вела в четыре мяча, однако чемпионы России сократили отставание до минимума.