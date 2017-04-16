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16 апреля 2017, 18:20 | Игровые: Гандбол | ТАСС

СКИФ стал обладателем Кубка России по гандболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Краснодарский гандбольный клуб СКИФ одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» со счетом 30:29 в финальном матче Кубка России.

В финальном матче гандболисты краснодарского клуба одержали победу над подмосковными Чеховскими медведями Увеличить
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Финальный этап турнира проходил в Краснодаре. Ранее в матче за третье место «СГАУ-Саратов» обыграл ставропольский «Динамо-Виктор» — 35:33.

СКИФ является 10-кратным бронзовым призером чемпионатов России и СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
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Новости Гандбола

«СГАУ-Саратов» занял третье место на Кубке России по гандболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гандбольный клуб «СГАУ- Саратов» одержал победу над ставропольским «Динамо- Виктором» в матче за третье место Кубка России. Встреча завершилась со счетом 35:33 в пользу команды из Саратова.
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