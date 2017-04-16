СКИФ стал обладателем Кубка России по гандболу
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Краснодарский гандбольный клуб СКИФ одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» со счетом 30:29 в финальном матче Кубка России.
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Финальный этап турнира проходил в Краснодаре. Ранее в матче за третье место «СГАУ-Саратов» обыграл ставропольский «Динамо-Виктор» — 35:33.
СКИФ является 10-кратным бронзовым призером чемпионатов России и СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
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