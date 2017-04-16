«СГАУ-Саратов» занял третье место на Кубке России по гандболу
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гандбольный клуб «СГАУ- Саратов» одержал победу над ставропольским «Динамо- Виктором» в матче за третье место Кубка России. Встреча завершилась со счетом 35:33 в пользу команды из Саратова.
Матчи «Финала четырех» проходят в Краснодаре.
В финале турнира, который пройдет позднее в воскресенье, подмосковные «Чеховские медведи» встретятся с краснодарским клубом СКИФ.
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