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16 апреля 2017, 13:54 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты УОР № 2 обыграли «Динамо» Челябинск в турнире за 9−12 места ЧР

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Гандболисты московского клуба УОР № 2 обыграли челябинское «Динамо» в рамках первого тура финального этапа турнира за 9−12 места чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 36:27 в пользу УОР № 2.

В другом матче дня уфимский клуб УГНТУ-ВНЗМ обыграл «Сунгуль» (Снежинск) — 34:27.

Первый тур финального этапа турнира за 9−12 места чемпионата России проходил в Челябинске с 14 по 16 апреля.
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