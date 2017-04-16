Гандболисты УОР № 2 обыграли «Динамо» Челябинск в турнире за 9−12 места ЧР
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Гандболисты московского клуба УОР № 2 обыграли челябинское «Динамо» в рамках первого тура финального этапа турнира за 9−12 места чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 36:27 в пользу УОР № 2.
В другом матче дня уфимский клуб
Первый тур финального этапа турнира за 9−12 места чемпионата России проходил в Челябинске с 14 по 16 апреля.
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