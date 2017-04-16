Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29444916/
16 апреля 2017, 13:47 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Глава БФГ: СЕХА-лига — обыкновенная любительская лига. Я к ней так отношусь, как к той же Балтийской лиге

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев выразил свое отношение к СЕХА-лиге.

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир <span class=error>Коноплев</span> выразил свое отношение к <nobr>СЕХА-лиге.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Беседу со спортивным функционером опубликовал «Вечерний Брест».

Владимир Николаевич, ваше отношение к СЕХА-лиге? Нужна она в таком виде или отвлекает силы?

Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна — как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ