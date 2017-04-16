Глава БФГ: СЕХА-лига — обыкновенная любительская лига. Я к ней так отношусь, как к той же Балтийской лиге
Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев выразил свое отношение к
СЕХА-лиге.
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Беседу со спортивным функционером опубликовал «Вечерний Брест».
Владимир Николаевич, ваше отношение к
Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна — как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.
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