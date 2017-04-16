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Беседу со спортивным функционером опубликовал «Вечерний Брест».

Владимир Николаевич, ваше отношение к СЕХА-лиге? Нужна она в таком виде или отвлекает силы?

Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна — как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.