БГК имени Мешкова обыграл гандболистов СКА в матче чемпионата Беларуси
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал третью победу подряд в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Свою очередную викторию действующие чемпионы страны добыли в домашнем поединке против главного конкурента минского СКА со счетом 36:27 (20:16). В составе победителей лучшим снайпером оказался Иман Джамали, забросивший 11 мячей, у минчан результативно сыграли Алексей Шинкель и Никита Вайлупов, которые по 7 раз поражали ворота соперников. После трех проведенных встреч 3-го этапа в активе БГК 6 очков из шести возможных, у СКА 4 балла после четырех сыгранных матчей.
Очередные поединки главные фавориты национального первенства проведут на следующей неделе: 19 апреля БГК сыграет в гостях у гродненского «Кронона», а минские армейцы 22 апреля примут на площадке дворца спорта «Уручье» гандболистов «Гомеля».
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