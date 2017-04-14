«Чеховские медведи» сыграют со «СГАУ-Саратовом» в полуфинале Кубка России по гандболу
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Подмосковные «Чеховские медведи» встретятся со «СГАУ-Саратовом» в полуфинальном матче «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
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Жеребьевка «Финала четырех» прошла в пятницу в Краснодаре. Вторую пару полуфиналистов составили краснодарский СКИФ и ставропольское «Динамо-Виктор».
Полуфинальные встречи Кубка России состоятся в Краснодаре 15 апреля, а финал и игра за третье место пройдут 16 апреля.
Действующими обладателями Кубка России являются «Чеховские медведи».
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