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14 апреля 2017, 21:25 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Чеховские медведи» сыграют со «СГАУ-Саратовом» в полуфинале Кубка России по гандболу

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Подмосковные «Чеховские медведи» встретятся со «СГАУ-Саратовом» в полуфинальном матче «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

<em>МОСКВА 14 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Подмосковные Чеховские медведи встретятся со <span class=error>СГАУ</span>-Саратовом в полуфинальном матче Финала четырех Кубка России по гандболу среди мужских команд сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (<span class=error>ФГР</span>). Увеличить
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Жеребьевка «Финала четырех» прошла в пятницу в Краснодаре. Вторую пару полуфиналистов составили краснодарский СКИФ и ставропольское «Динамо-Виктор».

Полуфинальные встречи Кубка России состоятся в Краснодаре 15 апреля, а финал и игра за третье место пройдут 16 апреля.

Действующими обладателями Кубка России являются «Чеховские медведи».
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