Межведомственная комиссия одобрила проведение ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Заседание комиссии прошло в среду. Ранее стало известно, что была одобрена идея проведения в России баскетбольного Кубка мира 2023 года.

Решение о том, что Россия в 2018 году примет чемпионат мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд было принято во время чемпионата мира 2015 года по гандболу в Катаре. Изначально турнир должен был проходить в Сочи, однако затем появилась идея об организации мирового первенства в Казани, так как спортивная инфраструктура города соответствует требованиям Международной федерации гандбола.

Также отмечается, что была согласована схема финансирования турнира. Министерство спорта РФ выделит на проведение соревнований 20 миллионов рублей, 26 миллионов рублей возьмет на себя Республика Татарстан, еще 20 миллионов рублей привлечет Федерация гандбола России из внебюджетных источников.

В чемпионате мира — 2018 впервые в истории примет участие 16 мужских и 16 женских команд, до этого число участников составляло 12.