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Главный итог первой части сезона — вновь свой статус подтвердили пятнадцатикратные чемпионы России — «Чеховские медведи», которые стали первыми. Второе место в упорной борьбе занял «Университет-Нева», а третьим стал краснодарский СКИФ.

БОРЬБА ПЕТЕРБУРГА И КРАСНОДАРА

Перед двумя заключительными турами предварительного этапа чемпионата России было известно, что команду Владимира Максимова уже никто с первой позиции сместить не может. Главная борьба в верхней части таблицы развернулась за второе место, которое в случае успеха его обладателя в четвертьфинальной серии позволяло избежать встречи с «Чеховскими медведями» в полуфинале. Реальные шансы на эту позицию перед последними турами имели «Университет-Нева» и СКИФ.

Перед петербургской «Невой», занимавшей второе место, стояла непростая задача брать очки в двух последних играх на площадках ближайших конкурентов из Ставрополя и Краснодара. В Невинномысске за четыре минуты до конца проходившей в равной борьбе встречи «Динамо-Виктор» вел в счете 22:20, но подопечные Дмитрия Торгованова сумели вырвать победу в концовке. Ключевой стала предпоследняя минута игры, когда с разницей в несколько секунд были назначены пенальти в ворота гостей, а затем хозяев. И если капитан команды «Университета-Невы» Дмитрий Киселев был точен, то Виталий Мазуров не смог переиграть своего тезку Шиманского. Справедливости ради скажем, что перед решающими играми ставропольский клуб лишился своего основного бомбардира, полусреднего Антона Отрезова, подвернувшего ногу, что ослабило заднюю линию «Динамо-Виктора». В этот же день СКИФ у себя в «Олимпе» обыграл «СГАУ-Саратов», это сделало встречу в Краснодаре между СКИФом и питерским клубом центральной в заключительном туре.

Вопреки ожиданиям борьбы в нем не получилось. Молодые лидеры СКИФа явно перегорели. Чем иным можно объяснить то обстоятельство, что на своей площадке за первые семнадцать минут игры подопечные Олега Ходькова забили лишь четыре гола в ворота Шиманского? На перерыв команды ушли при счете 11:17, а во втором тайме просто доигрывали матч. Ведь СКИФу, для того чтобы занять второе место, была необходима победа с разницей в четыре мяча. Выиграть у питерского клуба тайм с разницей в десять голов задача нереальная, а хозяевам площадки надо уже думать о «Финале четырех» Кубка России, который Краснодар принимает в ближайшие выходные. «Университет-Нева» одержал победу — 33:25 и, набрав четыре очка в ходе северокавказского турне, обеспечил себе второе место в регулярном первенстве, оставив СКИФ на третьем.

— У нас ничего не получилось в атаке в первой трети матча, — констатировал после игры начальник СКИФа Юрий Садовский. — Наши игроки задней линии не справились с волнением. На них давил какой-то психологический барьер. Пропускали в начале матча немного, но забить никак не могли. Вообще команда «Университет-Нева» стала для нас неудобной. Мы никак не можем у нее выиграть.

ВЗЯЛИ СВОЕ

За четвертое место, которое в четвертьфинале плей-офф дает преимущество своей площадки, вели борьбу «СГАУ-Саратов» и «Динамо-Виктор». Саратовский клуб устраивала ничья. Но ставропольцы, поддерживаемые многочисленными болельщиками, начали матч весьма активно, поведя после 10 минут со счетом 10:4. Но свое преимущество «Динамо-Виктор» сохранить не удалось, к середине второго тайма саратовские «аграрии выравняли положение — 16:16. Однако «Динамо-Виктор», который проводит свой лучший сезон в истории, все-таки вырвал победу — 23:21 — и занял заветное четвертое место, оставив «СГАУ-Саратов» на пятом. Седьмую строчку оспаривали «Каустик» и «Пермские медведи». Обе команды добились победы — над челябинским «Динамо» — 28:27 и УОР № 2 — 32:27 соответственно. Таким образом, «Каустик» финишировал седьмым, «Пермские медведи» — восьмыми. Ну, а шестое место по итогам предварительного этапа чемпионата России заняло астраханское «Динамо».