Желько Бабич летом возглавит «Горенье»
Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Желько Бабич трудоустроился в словенском «Горенье».
Контракт, который подписан на два сезона, вступит в силу летом. Клуб из Веленья хорватский специалист примет у Борута Пласкана, который, в свою очередь, заменил по ходу сезона Марко Шибилу. Таким образом, творческая пауза, начавшаяся у Желько после январской отставки из сборной Хорватии, не продлится и полгода.
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