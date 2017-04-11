Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29390396/
11 апреля 2017, 14:38 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Желько Бабич летом возглавит «Горенье»

Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Желько Бабич трудоустроился в словенском «Горенье».

Контракт, который подписан на два сезона, вступит в силу летом. Клуб из Веленья хорватский специалист примет у Борута Пласкана, который, в свою очередь, заменил по ходу сезона Марко Шибилу. Таким образом, творческая пауза, начавшаяся у Желько после январской отставки из сборной Хорватии, не продлится и полгода.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ