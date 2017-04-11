Желько Бабич летом возглавит «Горенье»

Контракт, который подписан на два сезона, вступит в силу летом. Клуб из Веленья хорватский специалист примет у Борута Пласкана, который, в свою очередь, заменил по ходу сезона Марко Шибилу. Таким образом, творческая пауза, начавшаяся у Желько после январской отставки из сборной Хорватии, не продлится и полгода.