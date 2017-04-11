В очередь за «Медведями». Питер опередил Краснодар в «регулярке»

«Медведи» вне конкуренции

Как и ожидалось, «Чеховские медведи» досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате и преимущество своей площадки в плей-офф. Конкурентов у команды Владимира Максимова и не было. По сравнению с прошлым годом «Медведи» даже увереннее прошли «регулярку», потеряв очки только в двух матчах.



Они неожиданно уступили на старте чемпионата ставропольскому «Динамо-Виктор», а в декабре на выезде сыграли вничью с питерским «Университетом-Нева». В остальных 20 матчах было одержано 20 побед. Иногда сверхубедительных, иногда сложных, но итог был неизменен. По большому счёту, Чехов сохранил прошлогодний состав, так что времени на то, чтобы сыграться, «Медведям» практически не понадобилось.



К тому же они играли в Лиге чемпионов, пусть и в группе «второго эшелона», а значимость этих матчей переоценить сложно. Соперников такого класса у команды Максимова в чемпионате России, к сожалению, нет.

СКИФ или «Университет-Нева»?

По ходу предварительного этапа основных вопросов было два — кто окажется лишним в борьбе за место в плей-офф и кто станет вторым в турнирной таблице вслед за «Чеховскими медведями»? Ответ на первый вопрос был дан за несколько туров до окончания «регулярки». Команды из Уфы, Снежинска, Москвы и Челябинска уступали соперникам в классе, хотя иногда преподносили неприятные сюрпризы для тех, кто уверенно занимал места в первой восьмёрке.

А вот ответ на другой вопрос можно было дать только по завершении последнего тура, в котором претенденты на второе место сошлись между собой. В Краснодаре СКИФ, который не проигрывал дома семь месяцев — с момента поражения от «Чеховских медведей» в начале сентября, принимал «Университет-Нева». Краснодарская команда отставала от питерской на два очка и оказалась перед необходимостью побеждать с разницей в три и более мячей.



Вот она, интрига? Но по ходу матча ни разу не возникло вопроса о том, кто сильнее. Гости постоянно вели в счёте с разницей 5−6 мячей, а всё, что могли сделать хозяева, — чуть сокращать отставание. Битвы не получилось. Возможно, ещё и потому, что команде Олега Ходькова в ближайшие выходные играть в «Финале четырёх» Кубка России, до которого команда Дмитрия Торгованова не добралась.



Интрига случилась в матче в Невинномысске, в котором ставропольское «Динамо-Виктор» принимало «СГАУ-Саратов». Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф, более того, обе уже знали, что в четвертьфинале точно сыграют между собой.

По большому счёту, ни для одной из них этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения, но игра получилась очень боевой. Команда из Ставрополя вырвала победу, которая стала для «Динамо-Виктор» первой в официальных матчах с соперниками из Саратова.

Эта победа гарантировала «Динамо-Виктор» четвёртое место в турнирной таблице и преимущество своей площадки в четвертьфинале.

В четвертьфиналах, таким образом, сыграют: «Чеховские медведи» — «Пермские медведи», «Университет-Нева» — «Каустик» (Волгоград), СКИФ — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» — «СГАУ-Саратов». Первые матчи пройдут 21 апреля. В турнире за 9−12-е места встретятся следующие пары соперников: УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо» (Челябинск), «Сунгуль» (Снежинск) — «УОР № 2» (Москва).

Возвращение Сукосяна и блеск молодых

По ходу чемпионата самым громким событием стало возвращение в большой гандбол 55-летнего вратаря Павла Сукосяна, который работает в тренерском штабе женского «Луча». Олимпийский чемпион был заявлен за столичный «УОР № 2» и отыграл всю вторую половину предварительного этапа.



Сукосян был приглашён, чтобы спасти команду от вылета из элитного дивизиона, и решающие матчи для него и всей команды пройдут в турнире за 9−12-е места.



Стоит отметить отличную игру по ходу всего турнира троих молодых игроков, которые совершенно точно на ближайшие годы станут лидерами сборной России. Это разыгрывающий и левый полусредний из СКИФа Игорь Карлов и Александр Шкуринский, а также правый полусредний из «Университета-Нева» Дмитрий Киселёв. Шкуринский и Киселёв сыграли в составе национальной сборной на чемпионате мира во Франции, но не показали и 50 процентов своих возможностей. Может быть, оттого что для них этот турнир стал дебютом на таком уровне.

И ещё мимо одного обстоятельства нельзя пройти. До старта сезона серьёзные проблемы возникли у СКИФа и «Пермских медведей». Стоял вопрос о том, примут ли вообще эти команды участие в чемпионате страны. К счастью, проблемы разрешились.

Но от такой ситуации перед началом следующего сезона не гарантировал, наверное, никто. Наверное, чтобы чемпионат был устойчиво интересным, необходимо его преобразование в профессиональную лигу с титульным спонсором и хорошей финансовой поддержкой.

Причём это касается и мужского, и женского турниров. Пожалуй, это главная задача для президента ФГР Сергея Шишкарёва на ближайшие годы.