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https://sport.mail.ru/news/handball/29385656/
11 апреля 2017, 10:07 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Стали известны пары участников турнира за 1−8-е места мужского ЧР по гандболу

Стали известны все пары участников турниров за первое-восьмое и девятое-двенадцатое места чемпионата России по гандболу среди мужчин.

Стали известны все пары участников турниров за <nobr>первое-восьмое</nobr> и <nobr>девятое-двенадцатое</nobr> места чемпионата России по гандболу среди мужчин. Увеличить
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За 1−8-е места поборются пары «Чеховские медведи» — «Пермские медведи», «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград), «СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов». Первые матчи пройдут 21 апреля.

За 9−12-е места поспорят: УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо» (Челябинск), «Сунгуль» (Снежинск) — «УОР № 2» (Москва).
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