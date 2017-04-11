Стали известны пары участников турнира за 1−8-е места мужского ЧР по гандболу
Стали известны все пары участников турниров за
первое-восьмое и девятое-двенадцатое места чемпионата России по гандболу среди мужчин.
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За 1−8-е места поборются пары «Чеховские медведи» — «Пермские медведи», «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград), «СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов». Первые матчи пройдут 21 апреля.
За 9−12-е места поспорят:
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