Определились все пары участников турнира за 1 — 8-е места мужского ЧР по гандболу
Определились все пары участников турниров за 1- 8-е и 9 — 12-е места чемпионата России по гандболу среди мужчин.
В понедельник завершился предварительный этап чемпионата России. За 1 — 8-е места поборются пары «Чеховские медведи» — «Пермские медведи», «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград), «СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов». Первые матчи пройдут 21 апреля.
В турнире за 9−12 места встретятся следующие пары соперников:
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