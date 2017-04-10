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10 апреля 2017, 23:04 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Определились все пары участников турнира за 1 — 8-е места мужского ЧР по гандболу

Определились все пары участников турниров за 1- 8-е и 9 — 12-е места чемпионата России по гандболу среди мужчин.

В понедельник завершился предварительный этап чемпионата России. За 1 — 8-е места поборются пары «Чеховские медведи» — «Пермские медведи», «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград), «СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов». Первые матчи пройдут 21 апреля.

В турнире за 9−12 места встретятся следующие пары соперников: УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо» (Челябинск), «Сунгуль» (Снежинск) — «УОР № 2» (Москва).
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