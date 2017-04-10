«Чеховские медведи» одержали 10-ю победу кряду
«Чеховские медведи» на выезде переиграли
УГНТУ-ВНЗМ в матче чемпионата России.
В других сегодняшних встречах «Университет-Нева» обыграл СКИФ, «Динамо-Виктор» одолел «СГАУ-Саратов», а астраханское «Динамо» выиграло у «Сунгуля».
Чемпионат России.
Суперлига.
Мужчины.
Предварительный этап.
«Пермские медведи» (Пермь) — УОР № 2 (Москва) — 32:27 (15:15).
СКИФ (Краснодар) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 25:33 (11:17).
«Сунгуль» (Снежинск) — «Динамо» (Астрахань) — 26:30 (11:16).
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 23:21 (12:10).
«Динамо-Челябинск» (Челябинск) — «Каустик» (Волгоград) — 27:28 (13:16).
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