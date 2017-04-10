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10 апреля 2017, 13:13 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Стоимость билетов на домашние матчи БГК в чемпионате Беларуси — от 3 до 5 рублей

В продажу поступили билеты на домашние матчи БГК им. Мешкова в чемпионате Беларуси по гандболу. Билеты можно приобрести в кассах дворца спорта «Виктория» в Бресте.

В продажу поступили билеты на домашние матчи <span class=error>БГК</span> им. <span class=error>Мешкова</span> в чемпионате <span class=error>Беларуси</span> по гандболу. Билеты можно приобрести в кассах дворца спорта Виктория в Бресте. Увеличить
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Все абонементы (сезонный и Лига чемпионов) действительны на матчи чемпионата Беларуси. Детям до шести лет в сопровождении взрослых вход бесплатный (на одно место с родителями), сообщает официальный сайт БГК. Первая ценовая категория: СКА-Минск Вторая ценовая категория: Гомель, Кронон. 12 апреля БГК имени Мешкова примет «Гомель», 15 апреля сыграет дома со СКА.

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