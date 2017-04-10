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Все абонементы (сезонный и Лига чемпионов) действительны на матчи чемпионата Беларуси. Детям до шести лет в сопровождении взрослых вход бесплатный (на одно место с родителями), сообщает официальный сайт БГК. Первая ценовая категория: СКА-Минск Вторая ценовая категория: Гомель, Кронон. 12 апреля БГК имени Мешкова примет «Гомель», 15 апреля сыграет дома со СКА.