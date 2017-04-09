Гандболисты минского СКА завоевали бронзу Балтийской лиги
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке за третье место
В решающем поединке за главный приз нынешнего розыгрыша Балтийской лиги финской команде удалось отстоять чемпионский титул, завоеванный в 2016 году — она победила гандболистов украинского ЗТР из Запорожья со счетом 20:18. Лидер триумфаторов Теему Тамминен признан лучшим игроком турнира. В составе двукратных победителей Балтийской лиги выступают бывшие гандболисты минского СКА Александр Бочко, Александр Титов, Юрий Лукьянчук и Андрей Колярович.
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