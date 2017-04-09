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9 апреля 2017, 17:57 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты минского СКА завоевали бронзу Балтийской лиги

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за третье место <nobr>вице-чемпионы</nobr> <span class=error>Беларуси</span> победили хозяина Финала четырех эстонский клуб <span class=error>Пыльва</span> со счетом 26:23. В составе минчан самым результативным оказался Александр <span class=error>Подшивалов</span> забросивший 8 мячей. Увеличить
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Сегодня в поединке за третье место вице-чемпионы Беларуси победили хозяина «Финала четырех» эстонский клуб «Пыльва» со счетом 26:23. В составе минчан самым результативным оказался Александр Подшивалов, забросивший 8 мячей. Накануне в игре за выход в главный финал подопечные Игоря Папруги уступили финскому «Риихимяки» — 35:36. Минский СКА выигрывал Балтийскую лигу трижды подряд (2013−2015). В прошлом сезоне минчане уступили в финальном матче «Риихимяки» 32:36 и стали серебряными призерами этого турнира. В 2009 году триумфатором данного турнира был еще один представитель Беларуси минское «Динамо».

В решающем поединке за главный приз нынешнего розыгрыша Балтийской лиги финской команде удалось отстоять чемпионский титул, завоеванный в 2016 году — она победила гандболистов украинского ЗТР из Запорожья со счетом 20:18. Лидер триумфаторов Теему Тамминен признан лучшим игроком турнира. В составе двукратных победителей Балтийской лиги выступают бывшие гандболисты минского СКА Александр Бочко, Александр Титов, Юрий Лукьянчук и Андрей Колярович.

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Новости Гандбола

Гандболисты минского СКА уступили в полуфинале Балтийской лиги финскому «Риихиямяки» и поспорят за бронзу

Гандболисты минского СКА уступили в полуфинале Балтийской лиги финскому «Риихиямяки» и поспорят за бронзу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не сумели пробиться в финал розыгрыша Балтийской лиги и будут сражаться за бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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