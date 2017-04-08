БГК им. Мешкова уступил по пенальти «Веспрему» и сразится с «Загребом» за бронзу в SEHA-лиге

Брест принимает финал четырех SEHA-лиги. При поддержке родных трибун «мешковцы» настраивались победить чемпионов Венгрии. Шансы на успех оставались у БГК до последних секунд. Гандболисты «Веспрема» открыли счет в полуфинальном матче, а затем повели в счете. Лишь к середине тайма брестчане смогли сравнять цифры на табло. Следующие 15 минут команды шли вровень. Перед перерывом на табло был ничейный результат — 14:14.

Вторую половину встречи хозяева площадки начали агрессивно. Буквально сходу забросили в ворота венгерской дружины два мяча, а затем лидировали вплоть до середины тайма. На 17-й минуте «Веспрем» счет все же сравнял. Шансы на победу имели обе команды, но основное время матча закончилось вничью — 29:29. В серии пенальти БГК оказался менее удачливым. Со счетом 33:31 в полуфинале выиграли гандболисты «Веспрема».

В параллельном поединке встречались македонский «Вардар» и хорватский «Загреб». В балканском дерби инициативу в свои руки изначально захватила команда из Скопье. Разрыв в счете был большим уже в первом тайме (19:12). Не позволил сократить отставание «Вардар» и во второй половине матча, в итоге разгромив хорватскую дружину со счетом 36:28.

Таким образом, в финальной игре 9 апреля встретятся «Веспрем» и «Вардар». Брестский гандбольный клуб сразится с «Загребом» в матче за бронзовые награды.