БГК им. Мешкова уступил по пенальти «Веспрему» и сразится с «Загребом» за бронзу в SEHA-лиге
7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова драматично уступил сегодня венгерскому «Веспрему» в полуфинале
SEHA-лиги, передает корреспондент БЕЛТА.
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Вторую половину встречи хозяева площадки начали агрессивно. Буквально сходу забросили в ворота венгерской дружины два мяча, а затем лидировали вплоть до середины тайма. На 17-й минуте «Веспрем» счет все же сравнял. Шансы на победу имели обе команды, но основное время матча закончилось вничью — 29:29. В серии пенальти БГК оказался менее удачливым. Со счетом 33:31 в полуфинале выиграли гандболисты «Веспрема».
В параллельном поединке встречались македонский «Вардар» и хорватский «Загреб». В балканском дерби инициативу в свои руки изначально захватила команда из Скопье. Разрыв в счете был большим уже в первом тайме (19:12). Не позволил сократить отставание «Вардар» и во второй половине матча, в итоге разгромив хорватскую дружину со счетом 36:28.
Таким образом, в финальной игре 9 апреля встретятся «Веспрем» и «Вардар». Брестский гандбольный клуб сразится с «Загребом» в матче за бронзовые награды.
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