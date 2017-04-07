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https://sport.mail.ru/news/handball/29353251/
7 апреля 2017, 17:02 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Федерации гандбола России и Белоруссии обсудили совместную заявку на проведение ЧЕ-2022

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) обсудили подачу совместной заявки на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

«На днях состоялась первая встреча с нашими коллегами — рабочей группой из Белорусской федерации гандбола, — сказал Воронин. — Мы обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, схему совместной работы над будущей заявочной книгой. В настоящее время мы ожидаем, когда будет опубликован регламент чемпионата Европы — 2022. В зависимости от него мы будем отталкиваться и продолжать нашу работу».

Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев поручил Воронину проработать вопрос подачи совместной заявки с Белоруссией на проведение ЧЕ-2022.
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