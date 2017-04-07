Федерации гандбола России и Белоруссии обсудили совместную заявку на проведение ЧЕ-2022

«На днях состоялась первая встреча с нашими коллегами — рабочей группой из Белорусской федерации гандбола, — сказал Воронин. — Мы обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, схему совместной работы над будущей заявочной книгой. В настоящее время мы ожидаем, когда будет опубликован регламент чемпионата Европы — 2022. В зависимости от него мы будем отталкиваться и продолжать нашу работу».

Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев поручил Воронину проработать вопрос подачи совместной заявки с Белоруссией на проведение ЧЕ-2022.