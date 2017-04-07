Гандболисты минского СКА перед финалом Балтийской лиги обыграли «Кронон» в чемпионате Беларуси
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА отправились в эстонскую Пыльву на решающий этап розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перед выездом на «Финал четырех» столичные армейцы успешно провели два выездных матча национального первенства, обыграв «Гомель» со счетом 31:29 и гродненский «Кронон» — 38:26. Самым результативным в поединке с гомельчанами стал Александр Подшивалов, забросивший 6 мячей, а во второй игре 8 раз отличился Алексей Шинкель. Кроме них главный тренер команды Игорь Папруга включил в выездной состав еще 13 гандболистов:
вратари — Станислав Юрча, Игорь Черников;.
полевые игроки — Иван Бровко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Никита Вайлупов, Максим Сончик, Николай Алехин, Александр Поцыкайлик, Михаил Жила, Вячеслав Бохан, Денис Крицкий, Владислав Кулеш.
Первым соперником
В случае успеха в субботней встрече минчанам 9 апреля предстоит сыграть в решающем матче с победителем матча между эстонской «Пыльвой» и украинским ЗТР из Запорожья.
После возвращения домой гандболисты СКА будут готовиться к одному из главных поединков первенства страны — 15 апреля им предстоит гостевая встреча с действующим чемпионом БГК имени Мешкова.
Брестчане в этот уикенд также проведут решающие матчи еще одного международного турнира —
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