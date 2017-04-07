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7 апреля 2017, 11:31 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты минского СКА перед финалом Балтийской лиги обыграли «Кронон» в чемпионате Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА отправились в эстонскую Пыльву на решающий этап розыгрыша Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед выездом на Финал четырех столичные армейцы успешно провели два выездных матча национального первенства обыграв Гомель со счетом 31:29 и гродненский <span class=error>Кронон</span> — 38:26. Увеличить
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Перед выездом на «Финал четырех» столичные армейцы успешно провели два выездных матча национального первенства, обыграв «Гомель» со счетом 31:29 и гродненский «Кронон» — 38:26. Самым результативным в поединке с гомельчанами стал Александр Подшивалов, забросивший 6 мячей, а во второй игре 8 раз отличился Алексей Шинкель. Кроме них главный тренер команды Игорь Папруга включил в выездной состав еще 13 гандболистов:

вратари — Станислав Юрча, Игорь Черников;.

полевые игроки — Иван Бровко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Никита Вайлупов, Максим Сончик, Николай Алехин, Александр Поцыкайлик, Михаил Жила, Вячеслав Бохан, Денис Крицкий, Владислав Кулеш.

Первым соперником вице-чемпионов Беларуси в Пыльве 8 апреля будет действующий победитель Балтийской лиги финский клуб «Риихимяки». Последние два сезона именно финны и белорусы встречались в финальном поединке — в 2015 году минчане одержали уверенную викторию со счетом 41:22, а год назад сильнее оказались оппоненты — 36:32. На четвертьфинальной стадии нынешнего турнира СКА дважды переиграл латвийский «Добеле» — 34:25 и 39:24, «Риихимяки» был сильнее эстонского клуба «Вильянди» — 38:26 и 41:22.

В случае успеха в субботней встрече минчанам 9 апреля предстоит сыграть в решающем матче с победителем матча между эстонской «Пыльвой» и украинским ЗТР из Запорожья.

После возвращения домой гандболисты СКА будут готовиться к одному из главных поединков первенства страны — 15 апреля им предстоит гостевая встреча с действующим чемпионом БГК имени Мешкова.

Брестчане в этот уикенд также проведут решающие матчи еще одного международного турнира — SEHA-лиги. На площадке родного спорткомплекса «Виктория» команда Сергея Бебешко сегодня вечером встретится в полуфинале с венгерским «Веспремом», который год назад был победителем. В другом матче македонский «Вардар» сыграет с хорватским «Загребом». Победители этих игр 9 апреля разыграют главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд выступит в «Финале четырех» этих соревнований, но пока ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Дважды брестчане были вторыми (2014, 2015) и столько же раз брали бронзу (2013, 2016). В этом сезоне БГК настроен только на первое место, ведь команда играет перед своими болельщиками, да еще отмечает 15-летие клуба.

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