Гандболисты минского СКА перед финалом Балтийской лиги обыграли «Кронон» в чемпионате Беларуси

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Перед выездом на «Финал четырех» столичные армейцы успешно провели два выездных матча национального первенства, обыграв «Гомель» со счетом 31:29 и гродненский «Кронон» — 38:26. Самым результативным в поединке с гомельчанами стал Александр Подшивалов, забросивший 6 мячей, а во второй игре 8 раз отличился Алексей Шинкель. Кроме них главный тренер команды Игорь Папруга включил в выездной состав еще 13 гандболистов:

вратари — Станислав Юрча, Игорь Черников;.

полевые игроки — Иван Бровко, Вадим Гайдученко, Артур Карвацкий, Никита Вайлупов, Максим Сончик, Николай Алехин, Александр Поцыкайлик, Михаил Жила, Вячеслав Бохан, Денис Крицкий, Владислав Кулеш.

Первым соперником вице-чемпионов Беларуси в Пыльве 8 апреля будет действующий победитель Балтийской лиги финский клуб «Риихимяки». Последние два сезона именно финны и белорусы встречались в финальном поединке — в 2015 году минчане одержали уверенную викторию со счетом 41:22, а год назад сильнее оказались оппоненты — 36:32. На четвертьфинальной стадии нынешнего турнира СКА дважды переиграл латвийский «Добеле» — 34:25 и 39:24, «Риихимяки» был сильнее эстонского клуба «Вильянди» — 38:26 и 41:22.

В случае успеха в субботней встрече минчанам 9 апреля предстоит сыграть в решающем матче с победителем матча между эстонской «Пыльвой» и украинским ЗТР из Запорожья.

После возвращения домой гандболисты СКА будут готовиться к одному из главных поединков первенства страны — 15 апреля им предстоит гостевая встреча с действующим чемпионом БГК имени Мешкова.