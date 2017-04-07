Финал четырех SEHA-лиги стартует в Бресте

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Во дворце игровых видов спорта «Виктория» сегодня состоятся полуфинальные поединки. Первыми на площадку выйдут гандболисты «Вардара» и «Загреба». Хорватско-македонское противостояние телеканал «Беларусь 5» покажет в записи (начало в 23.55). Завершит программу игрового дня матч между венгерским «Веспремом» и Брестским гандбольным клубом им. Мешкова. Игра начнется в 21.00. Ее телезрители увидят в прямом эфире. Победители этих пар 9 апреля разыграют заветный Кубок, проигравшие сразятся за бронзовые награды.

По словам главного тренерае БГК Сергея Бебешко, в нынешнем году SEHA-лига стала сильнее: семь из десяти команд являются участниками Лиги чемпионов. «Важно, что финал четырех проводится в Бресте. Не только потому, что от нас ждут победы в турнире. Это праздник. Что касается предстоящего матча с “Веспремом”, то, думаю, нам достался самый сильный соперник. Мы настроены, чтобы впервые в истории его победить. Это единственная команда из участников финала четырех, которую мы никогда не обыгрывали», — отметил он.

Восьмого апреля будет перерыв между официальными играми, но в спорткомплексе «Виктория» для поклонников гандбола приготовлены другие мероприятия. Так, в 16.00 начнется мини-турнир, в котором сыграют три команды журналистов — Беларуси, России и SEHA-лиги. Немного позже лучшие игроки собравшихся в Бресте команд проведут мастер-класс для юных гандболистов.