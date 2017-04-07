Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29345377/
7 апреля 2017, 10:02 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Финал четырех SEHA-лиги стартует в Бресте

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест с 7 по 9 апреля принимает финал четырех SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного <span class=error>тренерае</span> <span class=error>БГК</span> Сергея <span class=error>Бебешко</span> в нынешнем году <nobr>SEHA-лига</nobr> стала сильнее: семь из десяти команд являются участниками Лиги чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во дворце игровых видов спорта «Виктория» сегодня состоятся полуфинальные поединки. Первыми на площадку выйдут гандболисты «Вардара» и «Загреба». Хорватско-македонское противостояние телеканал «Беларусь 5» покажет в записи (начало в 23.55). Завершит программу игрового дня матч между венгерским «Веспремом» и Брестским гандбольным клубом им. Мешкова. Игра начнется в 21.00. Ее телезрители увидят в прямом эфире. Победители этих пар 9 апреля разыграют заветный Кубок, проигравшие сразятся за бронзовые награды.

По словам главного тренерае БГК Сергея Бебешко, в нынешнем году SEHA-лига стала сильнее: семь из десяти команд являются участниками Лиги чемпионов. «Важно, что финал четырех проводится в Бресте. Не только потому, что от нас ждут победы в турнире. Это праздник. Что касается предстоящего матча с “Веспремом”, то, думаю, нам достался самый сильный соперник. Мы настроены, чтобы впервые в истории его победить. Это единственная команда из участников финала четырех, которую мы никогда не обыгрывали», — отметил он.

Восьмого апреля будет перерыв между официальными играми, но в спорткомплексе «Виктория» для поклонников гандбола приготовлены другие мероприятия. Так, в 16.00 начнется мини-турнир, в котором сыграют три команды журналистов — Беларуси, России и SEHA-лиги. Немного позже лучшие игроки собравшихся в Бресте команд проведут мастер-класс для юных гандболистов.

В дни проведения матчей у входа во дворец спорта организуют фан-зону. Для болельщиков будут работать точки общественного питания, выступят творческие коллективы. Каждому поединку финала четырех будет предшествовать красочное шоу с участием известных музыкантов.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года