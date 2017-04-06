Ради матча СЕХА-лиги «Веспрем» — БГК «Беларусь 5» прервет трансляцию встречи хоккейного Евровызова Латвия — Беларусь
В пятницу, 7 апреля, на вечерний слот канала «Беларусь 5» выпали две прямые трансляции важных матчей.
Сперва в 19.20 начнется прямой эфир хоккейной встречи Евровызова между сборными Латвии и Беларуси. Но в 21.00 трансляция хоккея прервется для вывода в эфир из Бреста первого поединка Финала четырех гандбольной
Прямая трансляция хоккейного матча продолжится на сайте «Беларусь 5».
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