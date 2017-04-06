Сперва в 19.20 начнется прямой эфир хоккейной встречи Евровызова между сборными Латвии и Беларуси. Но в 21.00 трансляция хоккея прервется для вывода в эфир из Бреста первого поединка Финала четырех гандбольной СЕХА-лиги «Веспрем» — БГК.

Прямая трансляция хоккейного матча продолжится на сайте «Беларусь 5».