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6 апреля 2017, 11:45 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Ради матча СЕХА-лиги «Веспрем» — БГК «Беларусь 5» прервет трансляцию встречи хоккейного Евровызова Латвия — Беларусь

В пятницу, 7 апреля, на вечерний слот канала «Беларусь 5» выпали две прямые трансляции важных матчей.

Сперва в 19.20 начнется прямой эфир хоккейной встречи Евровызова между сборными Латвии и Беларуси. Но в 21.00 трансляция хоккея прервется для вывода в эфир из Бреста первого поединка Финала четырех гандбольной СЕХА-лиги «Веспрем» — БГК.

Прямая трансляция хоккейного матча продолжится на сайте «Беларусь 5».

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