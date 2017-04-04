«Финал четырех» Кубка России среди мужчин получил название социальной сети
Федерация гандбола России объявила о начале сотрудничества с крупнейшей социальной сетью в Восточной Европе «ВКонтакте».
Благодаря достигнутому соглашению «Финал четырех» Кубка России среди мужских команд получил имя соцсети. Это произошло впервые в истории российского спорта. Таким образом, турнир стал называться «ВКонтакте Финал четырех Кубка России сезона-2016/2017 им. А. Б. Кожухова среди мужских команд».
Турнир пройдет в Краснодаре с 14 по 16 апреля. В нем примут участие «Чеховские медведи» (Чехов), СКИФ (Краснодар), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) и «СГАУ-Саратов» (Саратов). Жеребьевка состоится 14 апреля. Действующим обладателем Кубка России является гандбольный клуб «Чеховские медведи».
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