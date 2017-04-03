«Гомель» стал победителем женской Балтийской лиги-2016/17, обыграв в финале БНТУ-БелАЗ
«Гомель» стал победителем женской Балтийской лиги-2016/17. В финальном матче гомельчанки обыграли
БНТУ-БелАЗ — 32:25. Третье место в таблице заняла украинская «Галычанка».
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Гомель —
Гомель: Шамановская — 9, Голубева — 8, Ахраменко — 5, Дронова, Артамонова — по 4, Редька, Подосинова — по 1.
БНТУ-БелАЗ: Силицкая, Мазго — по 6, Артюхович — 5, Кудрявцева, Сухомирова — по 2, Озолина, Виноградова, Голубева, Никитина — по 1.
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