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3 апреля 2017, 16:42 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

«Гомель» стал победителем женской Балтийской лиги-2016/17, обыграв в финале БНТУ-БелАЗ

«Гомель» стал победителем женской Балтийской лиги-2016/17. В финальном матче гомельчанки обыграли БНТУ-БелАЗ — 32:25. Третье место в таблице заняла украинская «Галычанка».

Гомель стал победителем женской Балтийской лиги-2016/17. В финальном матче гомельчанки обыграли <nobr>БНТУ-БелАЗ </nobr>— 32:25. Третье место в таблице заняла украинская <span class=error>Галычанка</span>. Увеличить
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Гомель — БНТУ-БелАЗ — 32:25 (21:12)
Гомель: Шамановская — 9, Голубева — 8, Ахраменко — 5, Дронова, Артамонова — по 4, Редька, Подосинова — по 1.
БНТУ-БелАЗ: Силицкая, Мазго — по 6, Артюхович — 5, Кудрявцева, Сухомирова — по 2, Озолина, Виноградова, Голубева, Никитина — по 1.

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