Определились пары плей-офф финального этапа ЧР по гандболу среди женщин

Матчи заключительного тура предварительного этапа турнира прошли в воскресенье. По итогам 20 туров первое место занял «Ростов-Дон», одержавший 20 побед. В четвертьфинале он сыграет со «Ставропольем-СКФУ», занявшим восьмое место.

Другие пары ¼ финала выглядят следующим образом:

«Лада» (Тольятти, 2-е место на предварительном этапе) — «Луч» (Москва, 7-е),

«Астраханочка» (3-е) — «Звезда» (Звенигород, 6-е),

«Кубань» (Краснодар, 4-е) — «Динамо-Синара» (Волгоград, 5-е).

Серии ¼ финала будут проходить до двух побед. Матчи состоятся 20, 23 и, если понадобится, 24 апреля.