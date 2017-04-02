«Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку», «Динамо-Синара» прервало победную серию «Лады»

В других встречах «Динамо-Синара» выиграло у «Лады», у которой была серия из 6 побед, «Звезда» одолела «Кубань», «Луч» переиграл «АГУ-Адыиф», а «Уфа-Алиса» взяла верх над «Ставропольем».

Чемпионат России.

Суперлига.

Женщины.

Предварительный этап.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) — 36:22 (19:12).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Лада» (Тольятти) — 28:27 (15:16).

«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 34:25 (15:17).

«Луч» (Москва) — «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 31:25 (14:13).

«Уфа-Алиса» (Уфа) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 28:25 (12:9).