Похоже, в Брест наконец-то пришла настоящая весна. В субботу утром в городе над Бугом было солнечно и тепло. По прогнозам синоптиков на выходных отметка термометра должна подняться до +20. После нескольких месяцев беспросветной погодной серости мешковцам совсем не хотелось расставаться с наступившим состоянием комфорта. Тем более предстояло отправиться на север Германии. А, судя по отзывам во всемирной сети бывалых путешественников, погода в тех краях обычно ветреная и дождливая. Не хочется, но надо! На кону путевка в ¼ финала Лиги чемпионов. И команда полна решимости поквитаться с «Фленсбургом» за минимальное домашнее поражение.



Компактный CRJ-200, зафрахтованный клубом для чартерного рейса, стартовал из брестского аэропорта в 11.00. В выездном списке 16 гандболистов: Иван Пешич, Раде Миятович, Денис Рутенко, Максим Бабичев, Растко Стойкович, Вячеслав Шумак, Райко Проданович, Андрей Юринок, Артем Кулак, Любо Вукич, Симон Разгор, Иман Джамали, Владислав Остроушко, Андрей Ященко, Дайнис Криштопанс, Сергей Шилович. Травмированных Дмитрия Никуленкова и Павла Атьмана на борту нет. И сюрприза, подобного недельной давности чудесному возвращению в строй Растко Стойковича, во Фленсбурге не будет.



После полуторачасового перелета самолет совершил посадку в международном аэропорту Гамбурга. Это второй по величине город Германии с развитой промышленностью и инфраструктурой. Только гандбола в нем нет. Хотя совсем недавно местный клуб был грозной силой. В 2011 году он выиграл национальное первенство, в 2013-м победил в европейской Лиге чемпионов. Но затем наступили тяжелые времена. И в январе 2016 года «Гамбург» досрочно завершил выступление в бундеслиге по причине банкротства. В живых осталась лишь вторая команда, которая в нынешнем сезоне выступает в географической зоне «Север» третьего дивизиона.



Гандбол в Германии — спорт малых городов. После прохождения пограничного контроля прощаемся с аэропортом и на автобусе отправляемся в 150-километровое путешествие по федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В этой административной единице Германии базируются две самые крутые гандбольные команды страны. Где-то на полпути проезжаем указатель «Kiel». Это поворот на столицу земли Шлезвиг-Гольштейн. Город с населением 240 тысяч человек является вотчиной знаменитого клуба, 20-кратного чемпиона страны и 3-кратного победителя Лиги чемпионов. Вечером 30 марта «Киль» на деле доказал, что минимальное домашнее поражение — не приговор. Команда обыграла в гостях другого представителя Германии, клуб «Райн Левен», с разницей в два мяча и добыла путевку в четвертьфинал, подав хороший пример мешковцам.



«Киль» у БГК в прошлом: команды дважды соперничали в групповых стадиях Лиги чемпионов. И, может быть, в будущем. А в настоящем — «Фленсбург». Оставшаяся часть пути пролетела незаметно. За окном обычные природные пейзажи: поля, леса, редкие водоемы с рыбаками. Единственное отличие от наших краев — многочисленные ветрогенераторы. В Германии, как и во многих других странах Европы, активно используют эти устройства для преобразования природной энергии в электрическую. Наконец мы на месте. Фленсбург — самый северный город Германии, сразу за ним Дания. По прибытии команда разместилась в комфортабельном отеле «Alte Post» («Старая почта»). Дальше по расписанию обед и отдых. Пока гандболисты восстанавливают силы после переезда, есть возможность немного познакомиться с городом. Благо, погода позволяет — дождя нет, на небе легкая дымка и довольно тепло.



Современный 85-тысячный Фленсбург показался симпатичным германским городком, живущим размеренной жизнью. Он расположен на побережье гавани, впадающей в Балтийское море. Старый центр города находится в долине, ее окружают холмы с более современной застройкой. Во время второй мировой войны Фленсбург практически не пострадал. Поэтому в городе хватает архитектурных красот, которыми можно полюбоваться. А еще впечатлило количество церквей. Они здесь буквально на каждом шагу и поражают своим величием. Во Фленсбурге много и других интересных мест. Музеи, парки и, конечно же, гавань с ее многочисленными яхтами.



Образованный в XIII веке Фленсбург за время своего существования несколько раз переходил от Германии к Дании и обратно. Это нашло отражение в современной жизни города. Датская диаспора довольно многочисленна. Она имеет свою политическую партию, которая активно представлена в местном совете. В городе функционируют датские школы, театры. На языке северных соседей издается газета. И, конечно же, гандбольный клуб «Фленсбург». В обойме его главной команды половина датчан.



Насыщенный день венчала вечерняя тренировка мешковцев. Она прошла на «Фленс-Арене». Многофункциональный зал был построен в 2001 году и вмещает 6300 зрителей. Кроме гандбольных поединков и концертов, которые проходят на арене, она является спортивной базой для студентов двух близлежащих университетов. Небольшая площадь перед главным входом в зал носит имя Ларса Кристиансена, знаменитого датского гандболиста, защищавшего цвета «Фленсбурга» с 1996 по 2010 годы.



Тренировка БГК продолжалась полтора часа. Команда отработала ее с хорошим настроением. А когда гандболисты покидали зал, пошел фирменный для здешних мест дождь. Пусть это будет хорошей приметой для гостей и вечером в воскресенье у мешковцев все получится!