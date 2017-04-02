«Фленсбург» — БГК. Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
БГК имени Мешкова 2 апреля в рамках Лиги чемпионов проведет ответный, выездной, поединок 1/8 финала с немецким «Фленсбургом». Первая, брестская, встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 25:26. Предлагаем вашему вниманию составы команд.
ФЛЕНСБУРГ: Андерссон, Меллер; Джорджич, Эггерт, Гландорф, Готтфридссон, Хайнль, Якобссон, Карлссон, Маэ, Могенсен, Радивоевич, Лауге Шмидт, Сван Хансен, Тофт Хансен, Ванне.
БГК имени МЕШКОВА: Пешич, Миятович; Рутенко, Ященко, Бабичев, Джамали, Кулак, Криштопанс, Стойкович, Шумак, Вукич, Проданович, Разгор, Остроушко, Юринок, Шилович.
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