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2 апреля 2017, 12:53 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

«Фленсбург» — БГК. Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

БГК имени Мешкова 2 апреля в рамках Лиги чемпионов проведет ответный, выездной, поединок 1/8 финала с немецким «Фленсбургом». Первая, брестская, встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 25:26. Предлагаем вашему вниманию составы команд.

ФЛЕНСБУРГ: Андерссон, Меллер; Джорджич, Эггерт, Гландорф, Готтфридссон, Хайнль, Якобссон, Карлссон, Маэ, Могенсен, Радивоевич, Лауге Шмидт, Сван Хансен, Тофт Хансен, Ванне.

БГК имени МЕШКОВА: Пешич, Миятович; Рутенко, Ященко, Бабичев, Джамали, Кулак, Криштопанс, Стойкович, Шумак, Вукич, Проданович, Разгор, Остроушко, Юринок, Шилович.

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