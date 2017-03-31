В женской суперлиге определилась восьмерка участников плей-офф
«АГУ-Адыиф» в матче предварительного этапа чемпионата России проиграл на выезде «Звезде» — 29:45.
Команда просле этого результата лишилась шансов на попадание в восьмерку, которая продолжит борьбу в
Таким образом, за тур до завершения предварительного этапа известны все участники плей-офф: «Ростов-Дон», «Лада», «Астараханочка», «Кубань», «Динамо-Синара», «Звезда», «Луч» и «Ставрополье-СКФУ».
Чемпионат России.
Суперлига.
Женщины.
Предварительный этап.
«Звезда» (Звенигород) — «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 45:29 (22:13).
«Луч» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 24:29 (12:15).
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