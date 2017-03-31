В женской суперлиге определилась восьмерка участников плей-офф

Команда просле этого результата лишилась шансов на попадание в восьмерку, которая продолжит борьбу в плей-офф. В еще одном поединке «Кубань» обыграла «Луч».

Таким образом, за тур до завершения предварительного этапа известны все участники плей-офф: «Ростов-Дон», «Лада», «Астараханочка», «Кубань», «Динамо-Синара», «Звезда», «Луч» и «Ставрополье-СКФУ».

Чемпионат России.

Суперлига.

Женщины.

Предварительный этап.

«Звезда» (Звенигород) — «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 45:29 (22:13).

«Луч» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 24:29 (12:15).