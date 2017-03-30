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30 марта 2017, 20:43 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

«Ростов-Дон» одержал 19-ю победу подряд

«Ростов-Дон» в матче предварительного этапа чемпионата России обыграл «Динамо-Синару» — 34:25.

Для команды эта победа стала 19-й подряд со старта турнира.

Чемпионат России.

Суперлига.

Женщины.

Предварительный этап.

«Астраханочка» (Астрахань) — «Лада» (Тольятти) — 26:29 (12:17).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 25:34 (11:16).

«Университет» (Ижевск) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 38:32 (16:17).
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