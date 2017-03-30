«Ростов-Дон» одержал 19-ю победу подряд

БГК имени Мешкова продлил контракт с разыгрывающим Артемом Кулаком (1996 г. р.). Новое трудовое соглашение рассчитано до июля 2019 года. Кулак — воспитанник брестской школы гандбола. Свой спортивный путь начал в 2007 году в стенах ЦОР «Виктория».