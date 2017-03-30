БГК имени Мешкова на два сезона продлил контракт с Артемом Кулаком
БГК имени Мешкова продлил контракт с разыгрывающим Артемом Кулаком (1996 г. р.). Новое трудовое соглашение рассчитано до июля 2019 года. Кулак — воспитанник брестской школы гандбола. Свой спортивный путь начал в 2007 году в стенах ЦОР «Виктория».
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Первый тренер — Леонид Вашкевич. В 2010-м поступил в столичное УОР. До конца сезона-2014/15 защищал цвета минского «Витязя».
С июля 2015 года — игрок основного состава БГК им. Мешкова. В составе мешковцев провел 25 матчей, забросил 64 мяча. В составе молодежной сборной Беларуси занял 6-е место на чемпионате мира 2015 года в Бразилии. Игрок национальной сборной Беларуси.
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