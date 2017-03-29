Прибили интригу. «Медведи» не пустили СКИФ на второе место

Краснодарский СКИФ, в межсезонье едва не прекративший существование из-за отсутствия финансирования, навязал «Чеховским Медведям» борьбу в попытке побороться за второе место в регулярном чемпионате. Кубанская команда вела в счёте, показывала очень интересный гандбол, но слишком короткая скамейка запасных не позволила удержать преимущество.



«Приехали биться за победу»

Конечно, в домашнем матче с любым соперником из российского чемпионата (да и практически во всех гостевых) «Медведи» априори фавориты. Но команда Олега Ходькова приехала в Чехов биться за победу. Главный тренер СКИФа отметил, что не может ставить перед командой никаких других задач, кроме победы, даже в матче с безоговорочным лидером. «Мы приехали биться и сделаем для этого всё возможное», — отметил Ходьков перед игрой.



СКИФу эта победа, да хотя бы ничья в Чехове, с точки зрения турнирной борьбы была нужнее. Краснодарская команда, за существование которой в межсезонье бились олимпийские чемпионы, включая недавнего юбиляра Андрея Лаврова, сейчас ведёт другую борьбу — за высокое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. При удачном стечении обстоятельств СКИФ претендовал даже на второе место, которое гарантирует, что следующей встречи с «Чеховскими Медведями» до финала не будет.



Но после игры с фаворитом СКИФ, похоже, выше третьего места не взлетит.

Сил хватило на тайм

Будь у кубанской команды хотя бы три-четыре игрока из запасных, способных хотя бы на короткий отрезок заменить основных игроков, «Медведям» пришлось бы непросто. Но у Олега Ходькова и так молодой состав, а на замене сидят игроки, которые могут, например, помочь в игре с таким соперником, как московский «УОР № 2», но никак не с 15-кратным чемпионом России.



Красивая и равная игра была только в первом тайме. СКИФ благодаря великолепной игре разыгрывающего Игоря Карлова и левого полусреднего Александра Шкуринского почти всё время вёл в счёте. Защита «Чеховских Медведей» не справлялась с двумя игроками, которые крутили классные комбинации, здорово бросали из любых ситуаций и раздавали передачи. И партнёры их поддерживали изо всех сил.



«Медведи» тоже забивали регулярно, и их атаки порой тоже получались красивыми, но они действовали несколько академично, так что активная защита СКИФа успевала накрывать соперников. В обмене ударами чуть точнее в концовке оказались гости, которые ушли на перерыв с преимуществом в один гол.

Победа за 15 минут

Но во второй 30-минутке «Медведи» были намного сильнее. Владимир Максимов менял состав, хозяева заиграли побыстрее, были просто свежее, а гости постепенно стали уставать. Шкуринский и Карлов всё так же исправно забивали, но краснодарцы чаще ошибались в передачах, допускали потери и не успевали за действиями соперников. А хозяева включились ровно настолько, сколько требовалось для победы.

Особенно старался вышедший после перерыва на место правого крайнего Дмитрий Корнев. Он и сам забивал не хуже игравшего в первом тайме Дмитрия Ковалёва, и передачи раздавал, и болельщиков старался не забывать. В одном из эпизодов он реализовал выход один на один с голкипером Денисом Заболотиным в стиле шоу-матчей: сделал вертушку на 360 градусов и отправил мяч точно в девятку.



Вообще, по ходу игры было много красивых эпизодов, матч смотрелся. Жаль только, что у одной команды просто закончились силы во второй части второго тайма. Иначе борьба продолжалась бы до последних секунд, и предсказать победителя было сложно. В итоге «Медведи» выиграли со с преимуществом в пять мячей и почти лишили СКИФ возможности побороться за второе место.