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29 марта 2017, 21:24 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

«Университет-Нева» и «Чеховские медведи» одержали победы

«Чеховские медведи» обыграли СКИФ в матче чемпионата России.

В другой сегодняшней встрече «Университет-Нева» одолел «Пермских медведей». Победившие сегодня команды идут на первом и втором местах в турнирной таблице.

Чемпионат России.

Суперлига.

Мужчины.

Предварительный этап.

«Чеховские медведи» (Чехов) — СКИФ (Краснодар) — 37:32 (18:19).

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Пермские медведи» (Пермь) — 28:27 (17:15).
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