«Университет-Нева» и «Чеховские медведи» одержали победы
«Чеховские медведи» обыграли СКИФ в матче чемпионата России.
В другой сегодняшней встрече «Университет-Нева» одолел «Пермских медведей». Победившие сегодня команды идут на первом и втором местах в турнирной таблице.
Чемпионат России.
Суперлига.
Мужчины.
Предварительный этап.
«Чеховские медведи» (Чехов) — СКИФ (Краснодар) — 37:32 (18:19).
«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Пермские медведи» (Пермь) — 28:27 (17:15).
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