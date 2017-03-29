Иванов вошел в тренерский штаб Торгованова в сборной России

Иванов занял место Льва Воронина, который после чемпионата мира во Франции сосредоточился на работе генеральным директором ФГР.

28 апреля сборная России соберется на базе в Новогорске для подготовки к двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Швецией.

«У нас есть хорошие шансы попасть на чемпионат Европы, — приводит слова Иванова официальный сайт ФГР. — Да, команда начала отборочный цикл с двух ничьих, было бы лучше, если бы было больше очков. Но впереди еще четыре матча.

Игры со Швецией будут для нас важны, встреча в Петербурге первая из определяющих. Понятно, что нас ждут непростые игры, но мы будем биться, бороться, чтобы набрать очки. Перед сборной России на чемпионате мира ставились высокие цели попасть в четверку сильнейших команд. Так что на чемпионат Европы, учитывая наши амбиции, мы выйти просто обязаны.

Добавим, что 3 мая Россия и Швеция сыграют в Санкт-Петербурге, а на 6 мая запланирован ответный матч в Линчепинге.

После двух туров отборочного турнира Россия набрала два очка и занимает второе место в группе B.