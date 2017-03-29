Иванов вошел в тренерский штаб Торгованова в сборной России
Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов стал помощником главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова. Такое решение утвердил исполком Федерации гандбола России.
Иванов занял место Льва Воронина, который после чемпионата мира во Франции сосредоточился на работе генеральным директором ФГР.
28 апреля сборная России соберется на базе в Новогорске для подготовки к двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Швецией.
«У нас есть хорошие шансы попасть на чемпионат Европы, — приводит слова Иванова официальный сайт ФГР. — Да, команда начала отборочный цикл с двух ничьих, было бы лучше, если бы было больше очков. Но впереди еще четыре матча.
Игры со Швецией будут для нас важны, встреча в Петербурге первая из определяющих. Понятно, что нас ждут непростые игры, но мы будем биться, бороться, чтобы набрать очки. Перед сборной России на чемпионате мира ставились высокие цели попасть в четверку сильнейших команд. Так что на чемпионат Европы, учитывая наши амбиции, мы выйти просто обязаны.
Добавим, что 3 мая Россия и Швеция сыграют в
После двух туров отборочного турнира Россия набрала два очка и занимает второе место в группе B.
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