Иванов стал помощником Торгованова в мужской сборной России по гандболу

Место в тренерском штабе сборной России было вакантным после чемпионата мира во Франции, который состоялся в январе. Прежний ассистент Торгованова Лев Воронин сосредоточился на работе генеральным директором Федерации гандбола России.



«Мне очень приятно, что Федерация гандбола России доверила мне работу в мужской сборной России. Для меня это большой шаг вперёд в карьере, мне будет приятно поработать с Дмитрием Николаевичем Торговановым. Мне с ним очень комфортно, он открытый, приятный в общении человек. Думаю, что непосредственно во время сбора нашей команды перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы со Швецией мы обговорим детали сотрудничества. Но я уже приступил к своим обязанностям. Совместно с Дмитрием Николаевичем мы начали подготовку к сбору.



У нас есть хорошие шансы попасть на чемпионат Европы. Да, команда начала отборочный цикл с двух ничьих, было бы лучше, если бы было больше очков. Но впереди ещё четыре матча. Игры со Швецией будут для нас важны, встреча в Петербурге первая из определяющих. Понятно, что нас ждут непростые игры, но мы будем биться, бороться, чтобы набрать очки. Перед сборной России на чемпионате мира ставились высокие цели попасть в четвёрку сильнейших команд. Так что на чемпионат Европы, учитывая наши амбиции, мы выйти просто обязаны», — цитирует Иванова официальный сайт ФГР.