Венгерский «Пик» победил датский «Силькеборг» в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов

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Датчане отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с перевесом в 5 мячей — 13:8. Однако второй тайм оказался для «Силькеборга» провальным — гандболисты «Пика» сумели переломить ход матча и добились победы со счетом 26:24.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова на своей арене уступил немецкому «Фленсбургу» с минимальной разницей в счете (25:26) и сохраняет шансы на выход в четвертьфинал. Ответная встреча состоится 2 апреля на «Фленс-Арене». Победитель этой пары в ¼ финала встретится с македонским «Вардаром».

БГК им. Мешкова уступил дома «Фленсбургу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовС первых минут игра проходила на высоких скоростях. На восьмой минуте БГК предпринял попытку оторваться в счете от соперников. К середине тайма преимущество «мешковцев» достигло четырех мячей.

В первой части французского дерби 1/8 финала гандболисты «Нанта» на своей площадке сыграли вничью с «Пари Сен-Жерменом» — 26:26. Еще один представитель Франции «Монпелье» у себя дома обыграл действующего победителя ЛЧ польский «Виве» из Кельце — 33:28. В немецком противостоянии гандболисты «Киля» уступили на своей арене «Райн Левену» из Мангейма — 24:25. Гости победи еще в одном поединке — венгерский «Веспрем» одолел хорватский «Загреб» на его площадке также с минимальным превосходством (23:22).

Ответные матчи за выход в четвертьфинал пройдут в период с 30 марта по 2 апреля. Кроме «Вардара» туда пробилась испанская «Барселона», соперником которой будет победитель немецкого дерби.